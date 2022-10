Montevarchi-Entella, le probabili formazioni: Volpe non cambia

Dentro la migliore Entella possibile per battere il Montevarchi, centrare la terza vittoria di fila e continuare la risalita in classifica. Volpe sa che la trasferta in terra toscana di questa sera alle 18 può dare la svolta ad un campionato partito bene, continuato con qualche stop di troppo, e ora entrato nel vivo anche per i chiavaresi che in classifica sono a meno quattro dal primo posto.

Non si può più fallire e così anche stasera giocheranno tutti i titolari, gli stessi undici o quasi che hanno battuto la Fermana e poi l'Olbia. In attacco quindi spazio ancora alla coppia Merkaj-Zamparo che proprio contro i sardi si è sbloccata con un gol a testa. Alle loro spalle Tenkorang dovrebbe tenersi stretta la maglia con Meazzi pronto a entrare inb caso di bisogno. Solita difficoltà in difesa con Pellizzer e Sadiki infortunati e ko, al centro della retroguardia insieme a Chiosa ci sarà ancora Real. Confermata anche la mediana con Paolucci e Tascone inamovibili e Palmieri ancora in vantaggio su Rada.

Montevarchi-Entella, le probabili formazioni

Montervarchi (3-4-3) Giusti, Chiti, Gennari, Boccadomo; Lischi, Amatucci, Marcucci, Cerasani; Keemzo, Giordani, Italeng.

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Zappella, Reali, Chiosa, Barlocco; Tascone, Paolucci, Palmieri; Tenkorang; Maerkaj, Zamparo.