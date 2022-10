Entella, vittoria con l'Olbia: si sbloccano gli attaccanti di Volpe

Successo pieno e meritato per l'Entella che batte l'Olbia 2-1 e prosegue la risalita in classifica. I chiavaresi ora sono settimi a 14 punti a meno quattro dalla vetta occupata da Fiorenzuola e Reggiana.

Partono subito forte i padroni di casa che al 2' per poco non passano con Gelmi che devia il tiro di Merkaj, poi ci prova Palmieri direttamente su punizione ma il suo tiro-cross si spegne sul fondo. Al 35' si sblocca Zamparo, l'attaccante già a segno in Coppa Italia, trova il primo sigillo in campionato piazzando sotto la traversa il pallone che vale l'1-0.

Nella ripresa al 51' Tenkorang va vicino al raddoppio e al secondo gol di fila deviando l'angolo di Tascone. L'Entella ha in mano la gara ma ancora una volta si distrae e subisce il pari su palla inattiva. Calcio d'angolo, palla che spiove in mezzo e Bellodi insacca. E'il 57' e tre minuti l'Olbia ha la possibilità di raddoppiare: De Lucia esce sui piedi di Minala, per l'arbitro è rigore anche se la decisione sembra molto dubbia. Sul dischetto si presenta Biancu che però spara alto.

L'Entella reagisce con rabbia e al 79' segna il gol partita, dopo Zamparo si sblocca anche Merkaj che ben imbeccato da Meazzi batte Gelmi.

Finisce così, con la vittoria meritata e sofferta per i padroni di casa che però non avranno molto tempo per festeggiare perché mercoledì saranno già in campo con il Montevarchi.