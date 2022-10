Il logo "La mia Liguria" torna sulle maglie del Genoa e approda su quelle dell'Entella

Il marchio "La mia Liguria" tornerà a campeggiare anche sulle maglie del Genoa nel campionato di calcio di serie B. Inizialmente lo sponsor era dedicato solo alle squadre regionali militanti nella massima serie: dunque - per la stagione 2022-23 - solo Sampdoria e Spezia.

Il provvedimento, al momento con una copertura economica di 73mila euro ma destinata ad aumentare in base a futuri accordi, è contenuto in un disegno di legge omnibus "Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale" approvato la settimana scorsa dalla giunta e visionato dall'agenzia Dire.

Il testo è in attesa di essere esaminato in commissione e passare, poi, in consiglio: abbastanza scontato il via libera mentre non mancheranno le polemiche delle opposizioni che si sono già scagliate in passato contro provvedimenti simili.

Senza questo nuovo provvedimento, il Genoa rimarrebbe escluso dal giro di finanziamenti per complessivi 1,3 milioni. Ma la riforma in arrivo toglie la limitazione alla serie A e non solo: per la prima volta toccherà anche all'Entella, la squadra chiavarese che milita in serie C.

Altre novità in arrivo non riguardano solo il calcio: in via di definizione, infatti, anche l'accordo con la Pro Recco per la pallanuoto.