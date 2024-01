Colpaccio Sestri Levante, battuta la Lucchese in rimonta

Serie C

Colpo esterno del Sestri Levante che batte la Lucchese 3-1 e torna al successo dopo quattro giornate di digiuno. I ragazzi di Barilari, sotto di un gol, pareggiano già nel primo tempo e poi si scatenano nella ripresa. E' il modo migliore di avvicinarsi al derby con l'Entella di domenica prossima nella prestigiosa vetrina del Ferraris di Genova.

Lucchese-Sestri Levante 1-3, la cronaca

La partenza di gara vede i padroni di casa più reattivi e in vantaggio al 18' con Yeboah, ma i corsari si fanno trovare subito pronti e reagiscono al 31' quando capitan Pane suona la carica infilando in rete il pareggio. Brividi nel finale con fallo in area di Raggio Garibaldi e conseguente rigore che Rizzo Pinna scaglia sul palo.

Il copione non cambia nella ripresa, l'inizio è della Lucchese che però questa volta non capitalizza e così il Sestri esce di nuovo alla distanza, è il 69' quando Margiotta completa la rimonta con il raddoppio rossoblu. La festa corsara non è però ancora finita al 77' Furno colpisce un palo, poi si rifà con gli interessi e all'89' chiude i conti calando il tris.

Lucchese-Sestri Levante 1-3, il tabellino

Reti: 18' Yeboah, 31' Pane, 69' Margiotta, 89' Furno

Lucchese (3-4-1-2) Chiorra, Benassai, Fazzi, Tiritiello; Quirini (66' Gadgagni), Gucher, Cangianiello, De Maria (82' Russo); Rizzo Pinna; Yenoah, Magnaghi

Sestri Levante (3-5-2) Anacoura, Grosso, Oliana, Pane; Podda, Raggio Garibaldi (46' Candiano), Sandri, Andreis (46' Gala), Parlanti; Forte (68' Furno), Margiotta (84' Omoregbe)

Note: ammoniti: Giucher, Raggio Garibaldi