Ligorna-Sestri Levante si giocherà di mercoledì

Il Torneo di Viareggio sta per arrivare e insieme ad uno dei più importanti tornei giovanili a livello mondiale arriverà anche la sosta della Serie D per permettere ai giocatori convocati della Nazionale Dilettanti di avere a disposizione tutti i giocatori utili a Giannichedda per ben figurare nella competizione. Il tecnico azzurro ha convocato anche Parlanti del Sestri Levante e così la capolista ha potuto chiedere lo spostamento della gara contro il Ligorna che si giocherà mercoledì 15 marzo alle 15.

Sarà l'ultima partita prima della lunga pausa che fermerà il campionato Dilettanti in tutta Italia fino al 2 aprile. Il match tra Ligorna e Sestri Levante non sarà una sfida normale, le due formazioni infatti si stanno giocando obiettivi molto importanti. I corsari sono ad un passo dalla Serie C, devono tenere a distanza la Sanremese che però è già lontana 13 punti a otto giornate dalla fine e fa sempre meno paura.

Il Ligorna invece è quinto in classifica, al momento è qualificato per i playoff e ha otto punti di vantaggio sull'Asti un bel vantaggio da incrementare oppure solo da gestire da qui a fine campionato in una lunga cordsa ricca di scontri dietti.