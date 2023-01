​Ligorna, pareggio in rimonta contro il Derthona

Dopo la caduta di sabato scorso torna a fare punti il Ligorna che pareggia 1-1 in casa contro il Derthona, una delle compagini più in forma dell'intero torneo. I genovesi rimangono così al terzo posto in classifica a più uno sul Bra e a più tre sul sesto posto, il primo che non qualifica per i playoff.

Ligorna-Derthona 1-1, la cronaca

Il primo trempo della sfida vede il Ligorna in proiezione offensiva, ma la prima palla gol è del Derthona con Manasiev che inaugura il duello con Atzori con un tiro che il portiere devia in angolo con un intervento decisivo. I due saranno protagonisti in tante altre occasioni già nella prima frazione, nel finale di tempo per esempio è sempre il numero uno ad essere attento su una deviazione dell'avversario.

Al 53' però Manasiev ha la meglio, è lui a battere la punizione che viene deviata da un giocatore del Ligorna e finisce la sua corsa in porta. E' lo 0-1 che non fiacca la voglia di punti dei padroni di casa. Donaggio spara alto su punnizione, poi Scannapieco sfiora l'incrocio e al 76' arriva il pari con Di Masi che ben imbeccato da Bacigalupo deposita in rete il pallone del'1-1. Il Ligorna ci crede e nel finale si lancia all'assalto della porta difesa da Fiory ma il numero uno del Derthona all'ultimo secondo respinge il tenativo di Brunozzi che poteva valere i tre punti.

Domenica prossima occasione d'oro per il Ligorna di tornare alla vittoria, i liguri saranno infatti impegnati in casa dell'ultlima in classifica, il Fossano che non ha ancora vinto nessuna gara in questa stagione ed ha collezionato solo 8 punti in 23 giornate

Il Tabellino di Ligorna-Derthona 1-1

LIGORNA vs DERTHONA

RETI: 50' Manasiev, 75' Di Masi

LIGORNA: Atzori, Scannapieco, Botta (60' Gulli), Bacigalupo, Abdelazim, Di Masi, Dellepiane, Serra (66' Damonte), Donaggio, Tassotti (90' Gerbino), Mazzamuto (55' Brunozzi). A disposizione: Gragnoli, Gualtieri, Lipani, Damonte, Casagrande, Gulli, Gerbino, Brunozzi, Maresca. Mister: Roselli.

DERTHONA: Fiory, Agazzi, Tarantino, Ciko (66' Tambussi), Villa (52' Diagne), Manasiev, Procopio, Romairone, Fomov, Daffonchio, D'orazio. A disposizone: Calzetta, Sacca, D'Arrigo, Giannone, Linussi, Governatori, Turchet. Mister: Chezzi.

ARBITRO: Fantozzi di Civitavecchia