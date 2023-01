Il Ligorna spreca e perde contro la Castellanzese

Cade il Ligorna in trasferta contro la Castellanzese con il risultato di 2-0, i genovesi restano comunque al terzo posto della classifica del Girone A di Serie D. I ragazzi di Roselli sciupano un rigore e vengono poi battuti dopo otto risultati utili consecutivi in campionato.

Castellanzese-Ligorna 2-0: la cronaca

La prima occasione capita sui piedi di Ibe, la cui girata dalla sinistra viene però respinta al meglio da Atzori. Un minuto più tardi l’occasione più importante del primo tempo per i Biancoblù, ovvero il calcio di rigore comandato dall’arbitro per il contatto tra l’estremo difensore castellanzese e Donaggio. Lo stesso attaccante si incarica della battura, ma Pilotti para e il Biancoblù non riesce a depositare in rete con il piattone sulla respinta. A cinque minuti dal termina passa la Castellanzese con il tiro di Ibe: conclusione secca di destro dal limite e Atzori battuto. Si va così al riposo sul risultato di 1-0.

La sfida si apre con grande equilibrio sul campo. Al 60' è nuovamente la Castellanzese a passare: Todaj controlla con il mancino, porta il pallone sul destro e conclude, superando Atzori anche grazie a una deviazione della difesa. Occasione biancoblù con il colpo di testa al 67' da parte di Dellepiane ma il pallone termina sulla traversa. Un minuto più tardi l’inserimento di Di Masi, il quale anticipa il portiere dal cuore dell’area ma la sfera finisce sul fondo. Al 70' si rifà viva la Castellanzese: Cocuzza serve Curia ma la conclusione dal dischetto è debole e Atzori blocca. Due minuti più tardi ancora Atzori decisivo con il piede sul tentativo di collo da parte di Todaj. Risponde subito il Ligorna, al 73', con la conclusione potente di Donaggio ma Pilotti vola e respinge. All’81' il Ligorna lamenta un contatto in area tra Todaj e Dellepiane ma l’arbitro non concede il penalty, con forti proteste da parte dei Biancoblù. A tre dal termine ancora decisivo Pilotti sul tentativo ravvicinato da parte del Ligorna e la sfida si chiude così sul 2-0.

Il tabellino di Castellanzese-Ligorna 2-0

CASTELLANZESE vs LIGORNA 2-0 (1-0)

RETI: 41' Ibe, 60' Todaj

CASTELLANZESE: Pilotti, Raso (64' Curia), Ababio, Esposito, Ibe, Bolis (88' Arcangeloni), Bigotto (69' Cocuzza), Mazzola (76' Mandelli), Derosa, Caluschi, Bressan (80' Todaj). A disposizione: Ciancio, Folla, Poretti, Ramires. Mister: Mazzoleni.

LIGORNA: Atzori, Gualteri (76' Serra Sanchez), Scannapieco, Di Masi, Damonte, Gulli, Dellepiane, Donaggio, Gerbino, Brunozzi (53' Adbelazim), Mazzamuto (53' Garbarino). A disposizione: Gragnoli, Lipani, Botta, Bacigalupo, Tassotti, Maresca. Mister: Roselli.

ARBITRO: Palumbo di Bari