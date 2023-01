Ligorna-Derthona 1-1: le dichiarazioni di Roselli, Di Masi, Scannapieco e Atzori

Continua il volo al terzo posto del girone A di Serie del Ligorna che oggi ha pareggiato in casa contro il Derthona per 1-1. I piemontesi passano in vantaggio con Manasiev, poi è Di Masi a rimettere tutto in equuilibrio.

Ligorna-Derthona 1-1: le dichiarazioni post partita

Questo il commento alla gara di Manlio Di Masi: "Sapevamo che sarebbe stata era una partita difficile contro una buona squadra. Siamo stati anche in parte sfortunati ma siamo riusciti a pareggiarla anche in dieci, quindi siamo contenti. Per il momento la stagione sta andando bene anche se ci sta girando un po' male ultimamente, soprattutto nelle ultime due partite. Ma guardiamo avanti e pensiamo alla sfida di domenica a Fossano".

Paolo Scannapieco fa eco al compagno: "È stata una partita molto tosta. L’abbiamo preparate bene in settimana, sapevamo che loro avrebbero giocato sulle seconde palle e penso che a livello di gioco abbiamo avremmo meritato qualcosa in più, ma è andata così. Per ora posso solo dire che stiamo facendo un buonissimo campionato ma non ci possiamo accontentare. Abbiamo 39 punti per cui vogliamo raggiungere il primo obiettivo, ovvero la salvezza. Poi tutto quello che viene dopo viene di guadagnato. Ce lo meritiamo".

Fondamentale per il pari anche il contributo del portiere Filippo Atzori: "Stiamo vivendo un momento dove sfortunatamente creiamo molto e giochiamo bene ma basta un episodio per farci girare male la sfida, trovandoci magari a prendere un solo punto anziché tre. A parte l'inizio, con la parata di Manasiev, c'è stata praticamente solo la punizione del goal, che per una deviazione si è infilata là sotto. Quale il mio segreto? Sto cercando di allenarmi al 100% tutti i giorni al campo cercando di migliorarmi sempre".

Infine le parole di Mister Roselli: "Una partita maschia contro una squadra che ha validissimi giocatori e che gioca in maniera opposta a prima, dove c'era molto più gioco. Ora gioca da squadra, addirittura fin troppo verticale. Poi sulle seconde palle hanno giocatori molto validi. Hanno creato qualche grattacapo ma onestamente nei 90 minuti, come sabato, avremmo meritato di più. È normale che se hai grandissime occasioni come queste e non le sfrutti, come capita, finisci in parità. Ma onestamente sono molto contento perché guardo la prestazione dei ragazzi, caratterizzata da grande energia e qualità. Purtroppo, è mancata la qualità nell'ultimo tocco perché abbiamo avuto tre occasioni davanti al portiere e in quelle di solito si fa goal. Almeno in una".