Gol e spettacolo, il Ligorna batte il Chieri

Squadra in casa Ligorna

Il Ligorna torna alla vittoria casalinga dopo un lungo digiuno tra le mura amiche. I ragazzi di Roselli battono il Chieri 3-2 al termine di una vera e propria altalena di emozioni in cui il mattatore di giornata è il bomber dei genovesi Donaggio. Grazie a questo successo i biancoblu conservano il terzo posto in classifica e continuano la propria verso i playoff promozione.

Ligorna-Chieri 3-2, i gol e la cronaca

Partono forte i padroni di casa che creano subito alcuni pericoli e poi al 15’ passano con il solito Donaggio che di testa insacca sul cross di Tassotti. Dopo solo sei giri di lancette il Chieri pareggia, è ancora un colpo di testa a essere decisivo con Ponsat che insacca. Il primo tempo è pirotecnico con continui rovesciamenti di fronte e su uno di questo il Ligorna torna in vantaggio al 28’ con Bacigalupo che dal limite infila il pallone nell’angolo.

La ripresa parte con la stessa vivacità della prima frazione e al 56’ pareggia ancora il Chieri e ancora con Ponsat, qauttordicesimo centro stagionale, che, questa volta su rigore, trafigge Atzori. E’un colpo duro da assorbire, ma i biancoblu non mollano mai, come dimostrato nelle recenti uscite, e al minuto numero 80 rimettono la freccia ancora con Donaggio che ben posizionato nell’area piccola appoggia in rete il 3-2. E' la rete da tre punti arrivati dopo un'ora e mezza e più di battaglia ed emozioni.

Domenica prossima il Ligorna andrà alla ricerca della terza vittoria di fila nella difficile sfida con il Borgosesia capace di fermare in questo campionato le due big Sestri Levante e Sanremese.