Casale-Ligorna 1-2, la rimonta raccontata da Botta, Donaggio e Roselli

Il Ligorna vince 2-1 in rimonta contro il Casale e continua a viaggiare al terzo posto nel girone A di Serie D. Rientrare in corsa e poi superare l'avversario sembra essere ormai un'abitudine per i genovesi che nello stesso modo aveva vinto contro il Fossano due settimane fa così.

Casale-Ligorna 1-2, le dichiarazioni di Botta, Donaggio e Roselli

Questo il commento di Stefano Botta, capitano del Ligorna: "È stata una partita difficile su un campo ai limiti del praticabile. Ci siamo complicati la vita con l’espulsione e il goal subito ma siamo stati bravi nel secondo tempo a ribaltare il risultato. Sono felice del mio primo goal soprattutto perché è servito ai fini del risultato. Lo dedico al gruppo, che non molla mai, e anche a mia figlia Alice, avuta da poco".

Poi tocca a Luca Donaggio, capocannoniere del Ligorna: "È stata una partita difficile su un campo brutto. Siamo andati in svantaggio subito dopo la nostra espulsione ma poi abbiamo dimostrato di nuovo di essere una grande squadra capace di portare a casa i tre punti. La cosa più importante!".

Infine le parole di Mister Roselli "Purtroppo o per fortuna quello che avevamo detto alla vigilia si è avverato. È stata infatti una partita molto più complicata del previsto perché già nel primo tempo siamo rimasti in dieci e siamo andati sotto subito dopo. Quindi è diventata veramente problematica ma in un modo o nell’altro i ragazzi sono stati fantastici un’altra volta e hanno conquistato una vittoria in dieci di grande valore. La cosa veramente fantastica è che nonostante i problemi che abbiamo, soprattutto numericamente nel reparto offensivo, i miei giocatori non mollano mai. Questi ragazzi si meritano veramente un grande applauso".