Ligorna, con il Casale arriva un altro successo in rimonta

Tre punti per confermare il terzo posto in classifica e continuare a volare. Il Ligorna batte il Casale 2-1 in trasferta e raggiunge quota 46 punti in classifica, a più tre sul Bra e a più sei sul sesto posto. I genovesi continuano così la propria marcia con il quarto risultato utile consecutivo e la seconda vittoria esterna di fila dopo quella con il Fossano.

Casale-Ligorna 1-2, la cronaca e i gol

Nel finale del primo tempo è il Casale a passare in vantaggio grazie alla conclusione di Daidola che, deviata, supera Atzori. Il tutto pochi minuti dopo l’espulsione diretta di Di Masi, a dieci minuti dalla fine del primo tempo. Nella ripresa la reazione dei Biancoblù, capaci di ribaltare il risultato prima con il primo goal stagionale da parte di Stefano Botta, capitano dei genovesi. Poi, al 75', l’ennesimo sigillo di questo campionato da parte di Donaggio. Il Ligorna espugna così lo Stadio Palli e conquista i tre punti.

Il tabellino di Casale-Ligorna 1-2

CASALE vs LIGORNA 1-2 (1-0)

RETI: 40' Daidola, 57' Botta, 75' Donaggio

CASALE: Dosio, Oproiescu, De Felice, Cardamone, Mazzucco, Lanza, Daidola (65' Kemayou), Petracca, Vicini, Fossati, Cipollone. A disposizione: Dragoni, Ceonetti, Cancellieri, Ganassi, Bouchbika, Diakite, Parisi. Mister: Bissolino.

LIGORNA: Atzori, Lipani (46' Dellepiane), Scannapieco, Botta (71' Bacigalupo), Abdelazim (71' Damonte), Di Masi, Gulli, Serra Sanchez, Donaggio, Gerbino (71' Tassotti), Garbarino (46' Gualtieri). A disposizione: Gragnoli, Mancuso, Maresca, Mazzamuto. Mister. Roselli.

ARBITRO: Zammarchi di Cesena

ESPULSO: 35' Di Masi