Il Ligorna fa tredici

Tredicesimo risultato utile consecutivo per il Ligorna in Serie D. A Genova i Biancazzurri superano il Borgosesia per 2-0, con due reti nel secondo tempo, rispettivamente siglate da Miracoli e Bacigalupo. Vittoria importante in chiave Playoff per i genovesi.

La prima occasione è di marca biancazzurra al 5', con il tentativo di Miracoli su cross da sinistra di Tussellino ma la difesa respinge. Al 16' è il Borgosesia a provarci con la conclusione di Tunesi, parata però da Corci. Al 28' cross da sinistra, colpo di testa di Bacigalupo ma parata del portiere. Al 29' ancora De Angelis che conclude, ma la sfera termina di poco a lato. Al 42' ancora pericolosi i padroni di casa con la punizione di Manuzzi diretta all'incrocio dei pali, ma la sfera viene deviata in angolo. A due minuti dalla fine il Borgosesia rimane in dieci per l'espulsione di Derbali, mentre al 45' ci prova ancora Bacigalupo, ma Uva para. Si va così all'intervallo a reti inviolate.

Il secondo tempo si apre con la rete del vantaggio biancazzurro. Passano due minuti e a segnare è Luca Miracoli, abile a convertire in rete il cross di Tassotti. Al 50' ancora Bacigalupo in inserimento su cross da sinistra, ma Uva para. Dopo due minuti ci prova Tussellino, ma la sfera termina di poco a lato. Ancora De Angelis su calcio di punizione lato Borgosesia all'56 ma niente di fatto. Due giri di lancette più tardi è Tussellino a provarci su cross da sinistra di Bacigalupo, ma il tentativo da buona posizione termina alto. Continua a spingere il Ligorna, amministrando bene in fase difensiva. All'84' arriva il raddoppio dei Biancazzurri con la conclusione dal limite di Bacigalupo, che regala il 2-0 ai suoi. Questa è l'ultima occasione di una sfida porta i Biancazzurri al suo tredicesimo risultato utile consecutivo.

SERIE D | GIRONE A

LIGORNA vs BORGOSESIA 2-0 (1-0)

MARCATORI: 47' Miracoli, 84' Bacigalupo

LIGORNA: Corci, Danovaro (86' Mangiaricina), Scannapieco, Bacigalupo (88' Squarzoni), Miracoli (80' Gomes), Tussellino (62' Rimondo), Cattaneo, Dellepiane, Licco (86' Tancredi), Tassotti, Manuzzi. Mister: Lunardon.

BORGOSESIA: Uva, El Achkouri, Soldi, Tunesi (72' Del Barba), Gilli F., Derbali, Bertoni (88' Duse), Lauciello (46' Tobia), Giacona (46' Peritore), De Angelis (59' Iannacone), Henin. Mister: Moretti.

ESPULSI: 43' Derbali

ARBITRO: Mancini di Pistoia