Genoa, 777 Partners ai tifosi: "Reclameremo il nostro posto di diritto al vertice"

Nuova lettera ai tifosi, questa volta trasmessa attraverso la pubblicazione sui quotidiani cartacei, da parte di 777 Partners, il fondo americano che ha rilevato il Genoa da Enrico Preziosi. Un vero e proprio manifesto che contiene una dichiarazione d'intenti per il futuro con l'obiettivo, ambizioso, di riportare il Grifone ai vertici del calcio italiano, quel calcio di cui ha contribuito, negli anni dei pionieri, a scrivere la storia.

La lettera ai tifosi di 777 Partners

“L'altra sera allo stadio Luigi Ferraris, uno stadio che porta il nome di un giocatore nato nel Genoa e nel Genoa è diventato campione, è iniziata una nuova era nella storia del Grifone. Un'era che definirà la restaurazione della nostra identità, e reclameremo il nostro posto di diritto al vertice del calcio italiano. Noi siamo il club più antico d'Italia, la storia del Genoa è la storia del calcio italiano. Una storia arricchita dalla tradizione e animata dalla passione.

Il passato glorioso comporta una grande responsabilità. Ci impegnamo con voi tifosi a prenderci questa responsabilità con rispetto per la tradizione e la passione sul campo e sugli spalti che caratterizzano il Genoa. Ci impegniamo anche a misurare il nostro successo, non solo nelle vittorie, ma nei servizii per la comunità dei genoani, come il Genoa, così noi. Forza Genoa. Noi siamo il calcio italiano".