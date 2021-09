Destro segna con la bottiglia in mano, Drinkwater: "Insegnami"

Il goal del 3-2 di Mattia Destro contro Verona ha fatto il giro del mondo e dei social.

L'attaccante del Genoa ha infatti segnato un gran goal con una bottiglietta d'acqua in mano, pochi istanti prima dell'inizio dell'azione del goal si era infatti avvicinato alla panchina per dissetarsi, poi lo sviluppo rapidissimo, la folle corsa con la bottiglietta in mano, il pallone di Pandev e lo scavetto a Montipò per il ribaltone del Genoa, poi vanificato dal 3-3 di Kalinic. Un goal storico, il primo di questo genere.

Curioso siparietto su Instagram dove la rivista specializzata 4-3-3 ha postato la foto di Destro con la bottiglietta in mano e il centrocampista inglese Danny Drinkwater (letteralmente traducibile in un italiano "Bevilacqua") ha commentato in maniera ironica con un "Insegnami come si fa". Drinkwater gioca attualmente nel Reading, in passato ha vestito anche le maglie di Chelsea e Leicester oltre a qualche gettone di presenza con la nazionale inglese.