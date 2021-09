Genoa-Verona 3-3, le pagelle: Pandev guida la riscossa, sogno o son Destro?

Finale incredibile allo stadio Luigi Ferraris nella prima gara del nuovo Genoa "made in Usa". Simeone e Barak tra primo e secondo tempo fanno scappare via il Verona, poi il Genoa nel quarto d'ora finale ribalta tutto grazie al rigore di Criscito e alla doppietta di un Destro in formato Nazionale. Il goal di Kalinic al 91' fissa il 3-3. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Mezzo pieno alla fine, nella dinamica complessiva del match, anche se rimane il rammarico per i tre punti sfumati proprio all'ultimo respiro.

VIDEO | Genoa-Verona 3-3: goal e highlights

Destro migliore in campo con la sua doppietta, ma spiccano anche le prestazioni di Criscito, Pandev e Sirigu. Errori, invece, per Maksimovic e Cambiaso in occasione dei due goal del Verona, bocciati anche Badelj e Kallon.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.