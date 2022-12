Lavagnese-Imperia: la finale di Coppa Italia di Eccellenza si giocherà a Vado

Il 2023 calcistico della Liguria inizierà subito con il "botto". Mercoledì 4 gennaio alle 15 infatti andrà in scena la finale della Coppa Italia di Eccellenza tra due squadre di altissimo livello e ai vertici del campionato. Si affrontano infatti Imperia e Lavagnese, le due formazioni retrocesse dalla Serie D e che puntano a tornare nel campionato nazionale nella prossima stagione. La Coppa Italia sarà quindi l'apertura di un anno per entrambe fondamentali.

A rendere nota la sede, l'orario e la data del match è stato il Comitato Regionale ligure con questa nota: "La LND Comitato Regionale Liguria ha comunicato ufficialmente che la gara valida per l'assegnazione della Coppa Italia di Eccellenza ligure verrà disputata il giorno mercoledì 4 gennaio 2023, alle ore 15.00, presso il Campo Sportivo “Ferruccio Chittolina” di Vado Ligure (SV). In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno. In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente. La Società vincente acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti".