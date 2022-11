Coppa Italia Eccellenza, tris Lavagnese, pari spettacolo tra Cairese e Sestrese

Due partite e ben undici gol, il mercoledì sera di Coppa Italia di Eccellenza è ricco di spettacolo. Dopo le vittorie alla prima giornata di Imperia e Busalla, oggi conquista i tre punti anche la Lavagnese che travolge in trasferta il Canaletto per 3-0 grazie ad un super Righetti. Il giocatore bianconero segna al 30' del primo tempo e poi completa la sua serata magica in due minuti, dal 59' al 61', con altre due reti che significano tripletta personale.

Spettacolo puro nell'altra gara in cui Cairese e Sestrese paregiano 4-4. Dopo appena due minuti Briano porta avanti i padroni di casa, che poi raddoppiano al 35' con Cuka. La parità viene ristablità da Lanza e Tomè, poi arriva il sorpasso della Sestrese ancora con Tomé, ma lo show continua nei minuti finali. La Cairese infatti effettua il controsorpasso con due gol nel giro di pochi secondi grazie a Saviozzi e Beretta. Tutto finito? Nemmeno per sogno perché al 94' Montemagno fissa il 4-4 finale.

Mercoledì 7 dicembre si giocherà la terza e decisiva giornata con Sestrese-Imperia e Lavagnese-Busalla, i giochi sono tutti aperti.