Lavagnese spietata con la Cairese, sono tre punti d'oro

Cinica e spietata, la Lavagnese batte la Cairese con un 3-0 figlio della capacità di trasformare in oro le occasioni contro una squadra ostica. Sono tre punti che permettono alla formazione bianconera di restare da sola al secondo posto in Eccellenza a meno otto dall'Albenga ma a più cinque sulla concorrenza formata da Cairese, Campomorone Sant'Olcese e Forza e Coraggio.

Lavagnese-Cairese 3-0, la cronaca e i gol

Il tempo di battere il calcio d'inizio e la Lavagnese è già pericolosa con Camara che imbeccato da Berardi si presenta solo in area ma l'uscita di Moraglio è tempestiva e sventa il peggio. Due giri d'orologio e ancora Camara è bravo a ricevere palla in profondità ma questa volta il 9 bianconero è altruista e di tacco mette davanti al portiere Lombardi che non sbaglia insaccando con un preciso fendente. C'è anche la Cairese e al 6' Sassari riceve un prezioso assist da Ordisci ma la sua conclusione di testa è sul fondo, ancora un minuto e Camara si ritrova di nuovo solo davanti a Moraglio ma l'estremo cairese è bravo a respingere con il corpo.

Al 23' ancora una bella azione bianconera, Garbarino riceve palla sulla fascia sinistra e centra un cross per Lombardi che al volo spedisce di un soffio sopra la traversa. La Cairese subisce e riparte, al 24' Adornato è strepitoso andando a recuperare un pallone insidioso sui piedi di Zunino, poi al 27' Sassari riceve palla il area, si libera di un paio di difensori lavagnesi ma non di Avellino che con esperienza lo disinnesca, il 9 ospite crolla a terra ma Gargano di Bologna è vicino e ravvede gli estremi per ammonire il gialloblu per simulazione.

Al 38' Marcattili si esibisce in una mezza sforbiciata in area ma la sua conclusione viene deviata a fondocampo, la Lavagnese preme e al 42' arriva il giusto raddoppio, Camara riceve palla su lancio di Berardi ma se la allunga leggermente, Moraglio cerca di far sua la sfera ma l'attaccante guineano lo anticipa con una magia di suola e da posizione impossibile la mette nell'angolino opposto! Al 43' ancora grande lavoro per il numero 1 ospite che interviene a due mani con una splendida parata sulla conclusione di Lombardi a mezz'altezza.

La ripresa vede partire meglio la Cairese che nei primi dieci minuti perviene alla conclusione in tre occasioni senza mai impensierire Adornato. Al 25' Piu anticipa i difensori bianconeri sul cross dalla destra ma la sua conclusione è flebile e preda del numero uno locale, la Lavagnese controlla e appena si distende è pericolosissima, Lombardi al 26' chiama all'ennesima grande parata Moraglio, il quale nulla può al 28' quando Avellino incorna un preciso corner calciato da Lombardi e sigla il pesante 3-0.

La Cairese nonostante il pesante passivo non demorde ed è pericolosa ancora in dua occasioni, al 36' quando Zavatto disinnesca una palla vagante nell'area piccola e al 44' quando Fabbri colpisce la parte superiore della traversa.

Il tabellino di Lavagnese-Cairese 3-0

Lavagnese: Adornato, Kruhs Zulian, Magonara, Avellino (93' Profumo), Zavatto, Romanengo, Garbarino, Berardi, Camara, Lombardi, Marcattili (56' Sanguineti).

A disposizione Agosta, Vianson, Dondero, Orvieto, Scorza, Lupo, Lauro. All. Vincenzo Ranieri (Ruvo squalificato).

Cairese: Moraglio, Facello (46' Fabbri), Tona, Boveri, Galli, Franzino Babliuk (74' Brignone), Lazzaretti, Berretta (82' Fontana), Sassari, Zunino (83' Chiarlone), Ordisci (60' Piu).

A disposizione Canonica, Mata, Diamanti, Cuka. All. Diego Alessi.

Arbitro Giuseppe Gargano di Bologna.

Assistenti Michele Bernardini e Davide Salinelli di Genova.

Ammoniti al 29' Sassari per simulazione, al 50' Tona, al 90' Romanengo.

Calci d'angolo: 2-6.

Tiri (in porta): Lavagnese 12 (7) - Cairese 11 (4).

Falli commessi: 10-14.

Fuorigioco: 1-4.

Recuperi: 1'pt - 4'st.

Reti: 3' Lombardi, 42' Camara, 73' Avellino.