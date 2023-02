Le Genova Calcio stende la capolista Albenga, Serinelli: "Abbiamo qualità, meritiamo di più"

E' della Genova Calcio l'impresa di giornata in Eccellenza. I genovesi battono 2-1 la capolista Albenga che cade per la quarta volta in un campionato che la vede comunque primissima con otto punti di vantaggio sulla Lavagnese seconda. Il successo riporta il sorriso in casa dei biancorossi dopo un periodo non brillante, con 33 punti adesso la zona playout è più lontana.

La Genova Calcio approccia decisamente meglio la partita e dopo appena 12 minuti è già davanti grazie a Gnecchi. Non è un fuoco di paglia, anzi, i padroni di casa continuano a spingere e al 24' trovano anche il raddoppio con Tomé. L'Albenga non riesce a rispondere per tutto il primo tempo, ma nella ripresa entra con tutto altro piglio e dopo appena due minuti dimezza lo svantaggio grazie a Sogno. I genovesi però non abbassano la guardia, controbattono colpo su colpo, soffrono e alla fine festeggiano il successo.

Dopo la gara parla sui social ufficiali della società capitan Serinelli: "E'stata una grande partita da parte di tutti, oggi si possano solo fare i complimenti. Siamo una squadra che merita di più per le qualità che ha, lo abbiamo dimostrato proprio oggi, questi sono i binari giusti. Il risutato arriva con grinta, voglia e qualità, tutte cose che si sono viste contro l'Albenga. La nostra grande forza è stata quella di aiutarci e di soffrire insieme soprattutto nel secondo tempo, solo così la potevamo portare a casa. Da stasera inizia già a pensare al Finale, partita importantissima dobbiamo continuare così".