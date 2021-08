Genoa-Napoli 1-2, le pagelle: favola Cambiaso e super Sirigu, male Hernani e Masiello

Primo goal in serie A per il giovane talento genovese cresciuto nel Genoa, assist di Ghiglione

Seconda sconfitta consecutiva per il Genoa, che rimane in fondo alla classifica a zero punti, ma mostra un atteggiamente ben diverso rispetto al bruttissimo esordio contro l'Inter. La formazione di Ballardini tiene testa al Napoli, va sotto a fine primo tempo, poi reagisce nella ripresa quando protesta per un goal annullato a Pandev e agguanta il pareggio grazie a Cambiaso. Beffa finale con il goal del neoentrato Petagna, che regala i tre punti a Spalletti. In attesa di novità sul fronte societario (e dal mercato), rimane una buona prova dalla quale ripartire.

VIDEO | Genoa-Napoli 1-2: goal e highlights

Ancora una grande prova di Sirigu tra i pali, sette in pagella anche per Cambiaso che trova il primo goal in Serie A. Tra i più positivi Ghiglione, che serve l'assist per l'1-1. Nuova bocciatura, invece, per Hernani mentre Masiello entra e si dimentica di Petagna in occasione del goal-partita.

