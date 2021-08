VIDEO | Genoa-Napoli 1-2: Petagna beffa il Grifone, il Var toglie un goal a Pandev

Seconda sconfitta consecutiva per il Genoa, che rimane in fondo alla classifica a zero punti, ma mostra un atteggiamente ben diverso rispetto al bruttissimo esordio contro l'Inter. La formazione di Ballardini tiene testa al Napoli, va sotto a fine primo tempo, poi reagisce nella ripresa quando protesta per un goal annullato a Pandev e agguanta il pareggio grazie a Cambiaso provando anche a mostrare i muscoli ai partenopei. Beffa finale con il goal del neoentrato Petagna, che regala i tre punti a Spalletti. In attesa di novità sul fronte societario (e dal mercato), rimane una buona prova dalla quale ripartire.

Genoa-Napoli 1-2 | Cronaca primo tempo

Una sola punta in campo, Ekuban, con Hernani a supporto. Questa la mossa di Ballardini per contenere il Napoli, che trova la prima occasione dopo tre minuti con una bella discesa di Lobotka e un colpo di testa di Lozano che termina alto sopra alla traversa. Il Genoa contiene bene, ma al 12' rischia grosso su un'incursione di Insigne, gran tiro e deviazione in corner con la palla che scheggia il palo. Il Grifone non sta a guardare e contiene bene la formazione di Spalletti senza disdegnare qualche ripartenza: al 21' occasionissima per Ghiglione da dentro l'area: conclusione potente sul primo palo con Meret che si salva in angolo.

La risposta del Napoli arriva ancora con Insigne che dalla destra trova la grande risposta di Sirigu, poi al 39' la sblocca con Fabian Ruiz che riceve palla da Politano, se la sposta, e dal limite dell'area trova l'angolino basso portando in vantaggio i partenopei. Nel finale di tempo non reagisce il Genoa mentre il Napoli controlla facendo girare il pallone.

Genoa-Napoli 1-2 | Cronaca secondo tempo

A inizio ripresa Ballardini rivoluziona l'attacco togliendo Hernani ed Ekuban per inserire Pandev e Buksa: occasionissima per il pareggio al 50' con Ghiglione che prima trova la grande respinta di Meret, poi sulla ribatutta il corpo di un difensore. Palla che torna in gioco e Rovella calcia sul fondo. Episodio chiave del match al 54': Pandev trova il pareggio, l'arbitro prima convalida e poi annulla dopo aver visionato le immagini al var per un fallo di Buksa sull'uscita di Meret. Decisione molto dubbia, il portiere del Napoli esce con il ginocchio alto e non sembra essere ostacolato dall'attaccante del Grifone.

Protesta ma non si abbatte il Grifone, Ballardini si gioca anche la carta Kallon e al 69' il pareggio arriva davvero: Ghiglione cavalca sulla corsia destra e mette in mezzo un pallone calibrato per Cambiaso che, appostato sul secondo palo, buca Meret. Il Genoa cerca di sfruttare il buon momento, ma il Napoli tiene botta e nel finale di tempo prova, e riesce, a vincerla. Doppia occasione fra 78' e 81' per Koulibaly e Politano, poi il goal che vale tre punti: punizione di Mario Rui e incornata vincente di Petagna che, a due minuti dall'ingresso in campo, trova un goal pesantissimo per i suoi.

GENOA-NAPOLI 1-2 | TABELLINO E VOTI

Reti: 39' Fabian Ruiz, 69' Cambiaso, 84' Petagna

GENOA (3-5-1-1): Sirigu 7; Biraschi 6, Vanheusden 6 (67' Masiello 5), Criscito 5.5; Ghiglione 6.5 (82' Behrami sv), Sturaro 5.5 (67' Kallon 5.5), Badelj 6, Rovella 6.5, Cambiaso 7; Hernani 5 (46' Pandev 6.5); Ekuban 5.5 (46' Buksa 6). All. Ballardini.

NAPOLI (4-33): Meret 7; Di Lorenzo 5.5, Manolas 6, Koulibaly 6.5, Mario Rui 5.5 (92' Jesus sv); Fabian Ruiz 6.5, Lobotka 6, Elmas 5.5 (92' Gaetano sv); Politano 6.5 (82' Petagna 7), Insigne 6, Lozano 5 (70' Ounas 6). All. Spalletti.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

NOTE: ammoniti Ekuban, Di Lorenzo, Politano, Criscito, Mario Rui.