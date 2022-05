Lancio di fumogeni durante il derby, multato il Genoa

Il lancio di fumogeni in campo durante il derby Sampdoria-Genoa è costato caro alla società rossoblù che dovrà pagare una multa da dodicimila euro, l'arbitro Maresca era stato costretto a sospendere la gara per tre volte nella seconda frazione di gioco.

L'ha deciso il giudice sportivo della Serie A che, nel comunicato ufficiale, ha scritto: "Ammenda di 12mila euro al Genoa per avere i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco alcuni fumogeni costringendo l'arbitro, per tre volte, a interrompere la gara per permetterne la rimozione".

Il derby si è poi concluso con la vittoria 1-0 della Sampdoria grazie al gol di Sabiri (a questo link cronaca, pagelle e highlights), nel recupero il rigore parato da Audero a Criscito.