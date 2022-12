Genoa-Frosinone, probabili formazioni: le scelte di Gilardino e Grosso

Sfida tra ex campioni del mondo al Ferraris domenica alle 20,45. Il Genoa di Alberto Gilardino affronta il lanciatissimo Frosinone di Fabio Grosso, due degli eroi del Mondiale 2006 si affrontano per continuare la corsa verso la promozione. Il Grifone arriva alla sfida dopo il deludente 0-0 di Ascoli che ha comunque permesso al tecnico di rimanere in sella almeno fino alla sosta natalizia. Gli avversari sono invece una macchina quasi perfetta che viaggiano al primo posto in classifica con 36 punti a più sette sul Bari terzo e a più nove sul Grifone quarto grazie ad una lunga striscia positiva: 10 le gare senza sconfitte con 7 vittorie e 3 pareggi.

Genoa, Gilardino confermato: continuerà ad allenare il Grifone

Genoa-Frosinone: le scelte di Gilardino

Gilardino per la sfida alla prima della classe dovrebbe cambiare modulo, passando dal 4-3-3 al 4-3-1-2, mossa già fatta a gara in corso sia con il Sudtirol che con l'Ascoli. In attacco vicino a Coda, alla ricerca del gol perduto, nuova chance da titolare per Puscas, la coppia pesante sarà sostenuta da Aramu. Per il resto nessun cambio tra difesa e centrocampo, Badelj recupera ma dovrebbe andare in panchina. Davanti a Semper confermato Sabelli a sinistra con Hefti a destra, non cambia la mediana con Strootman tra Jagiello e Frendrup.

Genoa-Frosinone: le scelte di Grosso

La capolista arriva al Ferraris con due assenze, non ci saranno Kone e Lucioni, entrambi non si sono allenati in settimana e non saranno disponibili. Grosso schiererà il classico 4-3-3 con l'ex Sampirisi sulla corsia destra in difesa, in mediana la regia sarà affidata a Mazzitelli con Rhoden e Boloca suoi scudieri. In attacco particolare attenzione dovrà fare il Grifone agli esterni Insigne e Garritano che cercheranno di azionare il bomber Mulattieri.

Genoa-Frosinone: probabili formazioni

Genoa (4-3-1-2) Semper, Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, Strootman, Jagiello; Aramu; Puscas, Coda.

Frosinone 4-3-3: Turati; Sampirisi, Szyminski, Ravanelli, Cotali; Rohden, Mazzitelli, Boloca; Insigne, Mulattieri, Garritano

Genoa-Frosinone in diretta tv e streaming

Il big match del Ferraris tra Genoa e Frosinone sarà trasmessa in streaming da Dazn, sia sulla App che sul sito ufficiale, da Helbiz Live, disponibile anche su Amazon Prime Video, e su Sky con immagini disponibili su Sky Go e Now TV.