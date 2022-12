Genoa, Gilardino confermato: continuerà ad allenare il Grifone

Alberto Gilardino resterà l'allenatore del Genoa almeno fino alla sosta natalizia. La decisione è stata presa nelle scorse ore dalla dirigenza che dopo l'esonero di Blessin ha puntato sull'ormai ex mister della Primavera, un profilo molto apprezzato ai piani alti del club.

Alberto Gilardino resta l'allenatore del Genoa

L'ex campione del Mondo ha avuto il merito di rianimare il Grifone che dopo cinque giornate senza sucessi ha vinto in casa con il Sudtirol 2-0. Una partenza con il botto a cui è seguito il pareggio di Ascoli di ieri, non una gran gara per i rossoblu che hanno avuto due buone occasioni con Coda e Sabelli, ma hanno anche rischiato tantissimo in occasione del palo di Dionisi e sul successivo tap in respinto sulla linea di Gondo.

Quattro punti bastano però ad Alberto Gilardino per continuare a sedere sulla panchina del Genoa per almeno le prossime due gare, entrambe deliciatissime, il 18 dicembre alle 20,30 a Marassi arriva il Frosinone primo in classifica, il 26 sempre in notturna sarà trasferta a Bari contro la terza in classifica.

Centottanta minuti decisivi per il campionato che il Genoa ha deciso di affrontare Alberto Gilardino in panchina. Per ora niente Ranieri, Bjelica, Semplici o altri nomi, si continua con il giovane allenatore, a lui il compito di trascinare il Grifone in zona promozione diretta.