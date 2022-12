Genoa Women, primo colpo di mercato per le rossoblu

In una stagione in cui ci sarà da lottare fino alla fine per salvarsi in Serie B, il Genoa femminile ha bisogno di rinforzi e la società si sta già muovendo. E'infatti ufficiale l'acquisto del laterale destro Eleonora Oliva, 24 anni e già con parecchia esperienza alle spalle.

I primi passi nel calcio sono con la Lavagnese, poi il passaggio al Genoa dove continua a crescere fino ad arrivare in Serie B dove gioca due stagioni con il Cesena. Le prestazioni sono talemente di buon livello che di lei si accorge il Verona che nel 2020 la porta in gialloblu e la fa esordire in Serie A. Due saranno le stagioni a Verona prima di essere ceduta questa estate al Napoli. Ora però è giunto il momento di tornare a casa e di prendersi lo spazio nella prima squadra del Grifone. Un riforzo sicuramente di qualità per mister Oneto che avrà a diposizione una calciatrice che ha già messo a referto 68 presenze nel calcio che conta.

L'esordio in rossoblu potrebbe arrivare domenica prossima quando alle 12 il Genoa sfiderà la Ternana nella dodicesima giornata del campionato di Serie B, match molto difficile per il Grifone che da penultimo della classe affronterà la seconda in classifica.