Fiorentina-Genoa, probabili formazioni: turnover Italiano, un dubbio per Gila

Domani alle 18,30 si sfidano Fiorentina e Genoa con il Grifone che proverà a "vendicare" la pesante sconfitta dell'andata e a rimanere nella parte centrale della classifica magari mettendo proprio nel mirino la viola per il finale di stagione. I padroni di casa potrebbero avere la testa altrove visto che giocheranno la sfida di ritorno dei quarti di finale di Conference League con il Viktoria Plzen e la prossima settimana cercheranno anche di qualificarsi per la finale di Coppa Italia dopo l'1-0 con l'Atalanta.

Fiorentina-Genoa, le scelte di Italiano

Il periodo è caldissimo ed è per questo che Italiano è pronto a varare il turnover, quasi totale nella formazione della sua Fiorentina. Davanti a Terraciano giocherà solo uno tra Martinez Quarta e Milenkovic, a sinistra niente Biraghi, toccherà a Parisi. Possibile rivoluzione in mediana con Maxime Lopez e Duncan che scaldano i motori. Nel 4-2-3-1 il trequartista dovrebbe essere Barak mentre Nzola sarà il centravanti, turno di riposo anche per Gonzalez con Ikoné titolare.

Fiorentina-Genoa, le scelte di Gilardino

Il Genoa non dovrebbe cambiare molto della formazione con cui ha battuto il Verona nell'ultimo turno. In attacco dovrebbe tornare Retegui dopo la squalifica e fare coppia con Gudmundsson, in mediana Messias con Frendrup e Badelj visto anche l'infortunio di Malinovskyi. L'unico vero dubbi della vigilia è a sinistra nel 3-5-2 con Hasp, Martin e Spence a giocarsi la maglia e l'inglese sembra essere in leggero vantaggio. Davanti a Martinez solito trio Bani, Vasquez, De Winter.

Fiorentina-Genoa, probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1) Terraciano, Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Kouamé; Nzola

Genoa (3-5-2) Martinez, De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Frendrup, Badelj, Spence; Gudmundsson, Retegui

Fiorentina-Genoa in diretta tv e streaming

La sfida del Franchi di lunedì alle 18,30 tra Fiorentina e Genoa sarà trasmessa in diretta solamente da DAZN su sito e App ufficiali oltre che sul canale 214 del pacchetto Sky per chi ha il doppio abbonamento. La telecronaca sarà di Farina e dell'ex giocatore Giaccherini.