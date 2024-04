Fiorentina-Genoa, in tre saltano la gara

Posticipo del lunedì per il Genoa che tra due giorni sarà impegnato al Franchi in casa della Fiorentina. La gara non ha molto valore in termini di classifica visto che i viola sono troppo lontani dalle zone europee della graduatoria e il Grifone è ormai salvo, manca solo la matematica a certificare il raggiungimento dell'obiettivo. I motivi di interesse però non mancheranno e a dare più pepe alla gara saranno gli oltre mille tifosi che nonostante il giorno feriale e il calcio d'inizio alle 18,30 seguiranno il Grifone in trasferta.

Fiorentina-Genoa, ultime notizie su infortuni e squalificati

Gilardino, corteggiato dalla viola per la prossima stagione ma in contatto con il Grifone per il rinnovo, ritrova Retegui dopo il forfait di Verona. Il bomber torna dalla squalifica e in piena forma dopo aver smaltito il problema alla caviglia. Tre i sicuri assenti della partita, Malinovskyi che dovrebbe averne ancora per un mese dopo l'infortunio muscolare, Matturro che ha da tempo finito la stagione e Vitinha che non sembra ancora pronto anche se è il più vicino al rientro.

Il giudice sportivo non ha fermato nessun giocatore delle due formazione e Italiano può sorridere in vista della gara perché potrebbe avere la rosa al gran completo. L'unico dubbio rimane sulle condizioni di Bonaventura, assente giovedì in Conference, ma già pronto a tornare in campo. L'azzurro tornerà a disposizione ma è probabile che sia uno dei tanti titolari che il tecnico ex Spezia non schiererà, la Fiorentina giovedì torna in campo per conquistare un posto in finale di Conference League e quindi farà ampio turnover. Infine i diffidati che saranno tre per questa sfida: Milnenkovic per i padroni di casa e Strootman e Gudmundsson per gli ospiti.