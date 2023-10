Entella alla prova trasferta contro la Fermana in crisi

I successi al Comunale contro Olbia e Gubbio sono serviti a dare un calcio alla crisi e a lasciare le zone basse della classifica, l'Entella ha un fatto un bel passo lontano dalle paure, ma adesso deve accelerare in trasferta. Il prossimo impegno sarà contro la Fermana domenica alle 14, lontano da casa per ora i chiavaresi hanno conquistato un solo punto con il Pineto, per il resto solo sconfitte con Vis Pesaro e Cararrese, in tre gare non è arrivato nemmeno un gol.

Fermana-Entella, parla Petermann

Gallo proverà a invertire la tendenza con il gruppo al gran completo, nessuno squalificato e nessun infortunato a eccezione del portiere Siaulys, mai impiegato fino ad oggi visto che il titolare è De Lucia. Oggi ha parlato sito ufficiale della società il regista Petermann: "Stiamo ritrovando entusiasmo, la vittoria mancava da troppo tempo. Abbiamo fatto due ottimi risultati consecutivi, meritati. Dobbiamo sicuramente crescere nella continuità della gara, fare 90 minuti ad alta intensità. Adesso arriva una trasferta e vogliamo trovare la prima vittoria anche lontano dal Comunale. Vogliamo essere protagonisti in questo campionato.La Fermana? Non sarà una partita facile, loro vorranno fare punti, ma troveranno un’Entella decisa con tantissima voglia di vincere”.

Fermana in crisi e incerottata contro l'Entella

La Fermana si avvicina alla sfida dopo aver richiamato in panchina Protti, presentato ieri. Ci sarà quindi lui in panchina per provare a risollevare una squadra in caduta libera con quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate di campionato e nessuna vittoria da sei partite contando anche la Coppa Italia. Al contrario dell'Entella i padroni di casa dovranno fare a meno di alcune pedine come Paponi, De Pascalis e Padella, recupera invece Gianelli.