Fermana-Entella, probabili formazioni: le scelte di Protti e Gallo

L'Entella torna in campo domenica alle 14 per sfidare la Fermana, per i chiavaresi è un test importante perché dopo due vittorie di fila in casa sono chiamati a conquistare punti in trasferta per uscire definitivamente dalla crisi. Gallo si presenta al gran completo e sfida una formazione in crisi che ha appena richiamato Protti dopo l'addio in estate. I padroni di casa sono terzultimi in classifica con 6 punti, hanno vinto una sola gara e sono a secco di successi da sei giornate, inoltre hanno il peggior attacco del campionato con tre gol all'attivo.

Fermana-Entella, le scelte di Gallo

Gallo ha la possibilità di contare su tutta la rosa a disposizione e non dovrebbe cambiare molto rispetto alle ultime uscite. In arrivo la conferma del modulo, il 4-3-1-2 iniziale che spesso viene poi cambiato in corsa. Nessun cambio in difesa, con Bonini che ha segnato in entrambe le ultime due gare. In mediana Petermann sarà ancora il regista con Corbari e Tascone che dovrebbero vincere la concorrenza Siatounis, per il ruolo di trequartista c'è il solito traffico ma Meazzi appare in vantaggio su Clemenza e Disanto. In attacco Santini e Zamparo per ora sono quelli che danno più garanzie.

Fermana-Entella, le scelte di Protti

Prima partita per Protti da quando è tornato sulla panchina della Fermana con alcune defezioni, non ci saranno infatti Paponi, Padella, De Pascalis oltre allo squalificato Montini, espulso con la SPAL. Si ripartirà dal 4-3-3 con molte conferme, anche perché il nuovo tecnico ha avuto poco tempo per lavorare con la squadra. In attacco dovrebbero giocare Curatolo, Semprini e Misuraca, gli ultimi due sono le uniche punte a disposizione andate a segno in questo campionato.

Fermana-Entella, le probabili formazioni

Fermana (4-3-3) Borghetto, Eleuteri, Spedalieri, Laverone, Calderoni; Scorza, Giandonato, Pinzi; Misuraca, Semprini, Curatolo.

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Zappella, Parodi, Manzi, Bonini; Corbari, Petermann, Tascone; Meazzi; Santini, Zamparo

Entella-Fermana in diretta tv e streaming

La gara tra Entella e Fermana sarà trasmessa in diretta su Sky al canale numero 255 in tv mentre in streaming le immagini saranno disponibili su NOW TV. Non ci sarà quindi modo di vedere la partita in chiaro, entrambi i servizi sono infatti a pagamento.