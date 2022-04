L'Entella batte la Viterbese e chiude al quarto posto, ora i playoff

L'Entella vince con la Viterbese 2-1, il Pescara pareggia con l'Imolese 2-2 ed è così che i chiavaresi sorpassano gli abbruzzesi in classifica all'ultima curva e si regalano il quarto posto. La corsa nei playoff per la squadra di Volpe inizierà così mercoledì 4 maggio e non il primo del mese, il primo turno verrà saltato, una trappola in meno nel lungo percorso verso la promozione.

Entella-Viterbese 2-1: la cronaca

Oggi l'Entella fa valere la legge del Comunale vincendo con la Viterbese e allungando a otto la striscia di vittoria consecutive in campionato tra le mura amiche. Il primo tempo parte al piccolo trotto, poi però i padroni di casa alzano i giri del motore e dopo una grande occasione con Magrassi passano in vantaggio. E' il 38' quando Meazzi serve Barlocco che con un bel diagonale fredda il portiere avversario segnando così il primo gol in biancoceleste.

Nella ripresa arriva subito il raddoppio con Rada che ben servito da Magrassi fa 2-0 e prova a chiudere i conti. Un tentativo che però non riesce perché dopo due grandi errori di Magrassi e Capello, la Viterbese accorcia le distanze: al 67' una conclusione sporca di Frediani finisce alle spalle del portiere dell'Entella. Tre minuti di più tardi Pellizer sfiora il tris di testa, nel finale tanti cambi e poco altro. Finisce così con la vittoria e l'insperato sorpasso al Pescara.