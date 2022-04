Entella, pericolo giallo in vista dei playoff

Ultima giornata e poi saranno playoff. L’Entella sabato alle 17,30 torna al Comunale per sfidare e cercare di battere la Fermana, sarebbe l’ottavo successo di fila in casa, ma difficilmente riuscirà a migliorare la sua classifica. Per farlo bisognerebbe che l’Imolese penultima in classifica e già sicura di partecipare ai playout, battesse il Pescara ora quarto a più due sui chiavaresi.

Il quinto posto vuol dire scendere in campo nel primo turno dei playoff contro la decima in graduatoria, una posizione che ad oggi si giocano un grosso manipolo di squadra, quindi bisognerà aspettare sabato sera per capire chi sarà l’avversaria del primo maggio.

I diffidati di Entella-Fermana

Volpe prepara il match in cui non ci saranno Chiosa squalificato e Morosini infortunato. La decisione più importante però la dovrà prendere sui quattro diffidati: Pavic, Karic, Schenetti e Merkaj, tutti uomini importanti che in caso di ammonizione sarebbero costretti a saltare il primo turno dei playoff. Possibile che nessuno scenda in campo anche perché una volta concluso il campionato le ammonizioni verranno azzerate e quindi il rischio di squalifica verrà annullato.