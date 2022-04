Entella-Viterbese, probabili formazioni: tanti cambi per Volpe

Ultimi novata minuti e poi saranno playoff per l'Entella. Oggi alle 17,30 al Comunale i chiavaresi affrontano la Viterbese per vincere e provare ad agganciare un difficile quarto posto. Non basterà infatti solo prendere i tre punti, ma sarà necessario che il Pescara venga sconfitto dall'Imolese penultima della classe.

Insomma è molto probabile che i liguri inizino la propria corsa verso la promozione dal quinto posto anche se dovessero vincere l'ottava partita di fila in casa. Volpe lo sa ed evita i rischi per i diffidati, le ammonizioni si azzereranno nella seconda parte di stagione, e regala qualche minuti anche ai giovani come in porta dove inizierà dal primo minuto Siaulys.

Per il resto la squdra sembra fatta con Sadiki e Pellizzer al centro della difesa, in mediana turno di riposo per capitan Paolucci con Lipani a prendere il suo posto. Cambia anche l'attacco con Capello che torna titolare e giocherà alla spalle della coppia pesante Magrassi-Lescano, Merkaj è infatti diffidiato e non verrà rischiato mentre Morosini è ancora ai box per infortunio.

Entella-Viterbese: probabili formazioni

Entella (4-3-1-2) Siaulys, Cleur, Sadiki, Pellizzer, Pavic; Dessena, Lipani, Rada; Capello; Lescano, Magrassi.

Viterbese (4-3-3) Ginestra, Sperotto, Spedalieri, Blondett, Alagna; Mbaye, Capece, Bugaro; Pannitteri, Marchi, Frediani.