Entella obbligata a vincere contro un Siena in crisi

Novanta minuti decisivi con l'Entella che dovrà vincere e sperare che il Cesena non faccia lo stesso ad Alessandria. Il destino non è tutto nelle mani dei chiavaresi che al momento sono terzi con gli stessi punti dei bianconeri ma sono sotto negli scontri diretti. La lotta per il secondo posto è importante per poter entrare ai playoff nell'ultimo turno della fase nazionale, quella che precede la Final Four, e per essere testa di serie, quindi qualificata in caso di pareggio nel doppio confronto.

Obbligata a vincere quindi l'Entella che si troverà davanti un Siena in gorssa difficoltà. I toscani sono stati sanzionati con due punti di penalizzazione per il mancato pagamento dell'Irpef, sono già qualificati ai playoff ma devono proteggere il nono posto dall'assalto del Rimini. Il momento per il prossimo avversario dei liguri non è di certo esaltante con un solo successo nelle ultime quattrodici partite e due sconfitte nelle ultime quattro con Fermana e Carrarese.

L'Entella ha le carte in regola per compiere il blitz e per vendicare sportivamente la sconfitta dell'andata subita al Comunale per 2-1. I precedenti non sono a favore della formazione di Volpe che ha incontrato il Siena nella sua storia sei volte con due vittorie, tre sconfitte e un pareggio.