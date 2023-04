Entella ai playoff: cosa cambia tra il secondo e il terzo posto

Il pareggio con la Recantese ha spento ogni possibilità di promozione diretta per l'Entella, la Serie B l'ha conquistata la Reggiana prima matematicamente a un turno dalla fine. I liguri ora sono terzi con 76 punti come il Cesena ma i bianconeri sono in vantaggio negli scontri diretti e quindi se finisse così sarebbero loro ad approdare ai playoff come secondi. Domenica ultima giornata con l'Entella che sfida il Siena in trasferta e il Cesena che affronta, sempre in trasferta, l'Alessandria.

Entella, il regolamento dei playoff

Arriva secondi o terzi cambia e non poco la stagione, nel primo caso si entra in tabellone ai playoff nell'ultimo turno prima della Final Four e si è testa di serie nel doppio confronto, questo permette anche di pareggiare alla fine dei centottanta minuti per volare alle sfide che valgono la promozione. Le terze saltano invece i primi due turni, ed entrano al terzo, il primo con gare di andata e ritorno e saranno teste di serie ma solo per le prime due gare e non per quele successive.

I playoff di Serie C prenderanno il via il 30 aprile, la settimana dopo la fine del campionato e si concluderanno l'11 giugno, in mezzo le tre fasi: la prima con le squadre classificate dal quarto al decimo posto di ogni girone a scontrarsi in due partite "secche", la fase nazionale vedrà al via le terze in camponato, il Vicenza vincitrice della Coppa Italia e le squadre in arrivo dai turni precedenti. Nella fase successiva entreranno le seconde, poi il via alla Fina Four con le migliori quattro a giocarsi l'unico posto per la Serie B.