Entella, partita stregata con la Recanatese: Reggiana in B e chiavaresi ai playoff

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Entella

Il sogno di salire in Serie B dalla porta principale svanisce oggi per l'Entella che pareggia 1-1 con la Recanatese mentre la Reggiana vince a Olbia e festeggia la promozione. La squadra di Volpe paga la sfoirtuna, tre i legni colpiti nel secondo tempo, e subisce anche l'aggancio in classifica del Cesena a quota 76 che al momento spedirebbe i chiavaresi ai playoff con il terzo e non con il secondo posto.

Entella-Recanatese 1-1, gol e cronaca

Volpe deve rinunciare ancora a mezza difesa e sceglie Sadiki e Reali al fianco di Parodi, per il resto a destra gioca Tomaselli mentre il tecnico rinuncia al trequartista e sceglie Tenkorang, il jolly che anche questa volta sa come farsi notare. E' lui infatti già al 4' a portare avanti i padroni di casa su cross di Favale. La prima frazione passa senza altri scossoni ma con i liguri che sembrano in pieno controllo.

Sembrano perché la ripresa parte con il pareggio della Recanatese con Vona che infila Borra su azione da calcio d'angolo. A questo punto Volpe manda in campo Ramirez e il trequartista regala subito la scossa sperata, peccato che la dea bendata gli giri le spalle. L'ex Samp infatti colpisce una traversa al 74' e un palo all'80'. L'assedio dell'Entella continua, in campo va anche il bomber della Primavera Ferrara che fa il suo esordio tra i professionisti prendendo il posto di Tenkorang. Clamorosa è l'occasione al minuto numero 84 con il calcio di rigore per fallo su Faggioli, sul dischetto va Merkaj e Meli devia il tiro sulla traversa.

Finisce così 1-1, domenica alle 14,30 ultima giornata di campionato con l'Entella di scena a Siena e il Cesena ad Alessandria, in palio c'è il secondo posto che aiuta e non poco nel percorso dei playoff verso la promozione in B.