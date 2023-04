Entella-Recanatese: in quattro saltano la sfida

Ritrovare la vittoria dopo il pari con la Lucchese per provare a restare con il fiato sul collo della Reggiana che nell'ultimo turno si è ripresa il primo posto e ora, a due giornate dalla fine, ha due punti di vantaggio sull'Entella nella corsa alla promozione diretta in Serie B. I liguri non possono sbagliare, dovranno vincere sia la sfida di domani alle 17,30 con la Recanatese, già salva, sia quella con il Siena, ultima di campionato, sperando che gli emiliani non facciano filotto contro Olbia e Imolese.

Entella-Recanatese: quattro defezioni per Volpe

La squadra di Volpe continua a lavorare in vista del prossimo match in cui il tecnico dovrà ancora fare a meno di alcuen pedine importanti. Il punto della situazione lo fa Il Secolo XIX di oggi, al Comunale non potranno scendere in campo Pellizzer e Morosini, non ce la fa nemmeno Barlocco mentre Clemenza, che è tornato in campo con la Primavera dopo il grave infortunio al ginocchio, non sembra ancora pronto.

A questi sicuri assenti se ne potrebbero aggiungere altri due: il difensore Chiosa e il trequartista Meazzi, entrambi ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. Se anche loro non dovessero farcela le scelte sarebbero quasi obbligate per l'Entella che in difesa tornerebbe a schierare Sadiki e Reali e a centrocampo darebbe ancora spazio a Ramirez.