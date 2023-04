Entella-Recanatese: gli studenti di Chiavari al Comunale

Serie C

Serie C Girone B

Sabato l'Entella si gioca una fetta di stagione contro la Recanatese. Al Comunale i chiavaresi sono obbligati a vincere per provare ad insidiare la Reggiana, di nuovo prima da sola con due punti di vantaggio sui liguri. La serie B diretta non è semplice quindi, ma provarci è un obbligo e in due giornate può ancora succedere di tutto.

Al fianco della squadra ci saranno anche gli studenti delle scuole di Chiavari come annunciato dalle società sul proprio sito internet: "Un percorso lungo tutta la stagione, fatto di incontri, sorrisi, interviste, giochi e gol. A conclusione del progetto “La Classe allo Stadio”, rivolto alle quarte e alle quinte elementari del nostro territorio, l’Entella organizza per sabato 15 aprile uno school day.

Tutti gli studenti che nel corso dell’anno scolastico hanno avuto la possibilità di partecipare al progetto e di conoscere meglio il mondo dell’Entella, infatti, avranno la possibilità di assistere, gratuitamente, agli ultimi novanta minuti casalinghi della stagione regolare dei biancocelesti direttamente dalla gradinata Sud.

Il progetto, attivo dal mese di novembre, ha visto il coinvolgimento di 3 istituti comprensivi (Chiavari 1, Chiavari 2 e Lavagna) e di oltre 450 studenti che nel corso delle mattinate hanno avuto la possibilità di incontrare i calciatori della prima squadra e di vivere in prima persona lo stadio Comunale attraverso delle attività interattive proposte dalla società"