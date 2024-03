Entella-Perugia, probabili formazioni: cambi in vista per Gallo e Formisano

Dopo nove giornate consecutive senza successi riparte la missione vittoria dell'Entella che domani, martedì 5 marzo, alle 18,30 sfida al Comunale il Perugia. I chiavaresi sono in grande difficoltà e devono fare punti per allontanare la zona play out oggi distante solo quattro lunghezze. Un bel problema per Gallo che ha le spalle al muro e di sicuro non troverà un amico nel calendario, dopo il Perugia, terzo e reduce da due successi di fila, ci sarà infatti nel prossimo turno la Torres seconda della classe. Una settimana da incubo che è iniziata con il ko 4-0 in casa della capolista Cesena.

Entella-Perugia, le scelte di Gallo

Buone notizie per quello che riguarda l'infermeria per il tecnico dell'Entella che dovrebbe riuscire ad avere di nuovo a disposizione sia Santini che Sadiki, da valutare invece Parodi. Il tecnico dei chiavaresi ha annunciato qualche cambio di formazione durante la conferenza stampa della vigilia ma tutto è top secret vista anche l'importanza della gara. Se Santini stesse bene potrebbe giocare dall'inizio con Giovannini, a destra potrebbe tornare Zappella mentre in mediana dovrebbero rivedersi Petermann e Lipani.

Entella-Perugia, le scelte di Formisano

Il Perugia si presenta al Comunale con tre sicure assenze: Vulikic, Dell'Orco e Polizzi, probabile che anche Bartolomei non riesca a essere della partita a causa di un problema fisico. Formisano potrebbe fare turnover schierando in difesa Mezzoni, Angella e Viti mentre Lewis dovrebbe avere un giorno di riposo. In mediana dovrebbe avere spazio Kouan mentre sugli esterni ci saranno di nuovo Paz e Lisi. Nel tridente Ricci e Matos vanno verso la conferma con l'imprescindibile Seghetti.

Entella-Perugia, le probabili formazioni

Entella (3-5-2) De Lucia, Manzi, Bonini, Parodi; Zappella, Corbari, Petermann, Lipani, Di Mario; Giovannini, Santini

Perugia (3-4-1-2) Adamonis, Mezzoni, Angella, Viti; Lisi, Torrasi, Kouan, Paz; Matos; Ricci, Seghetti

Entella-Perugia in diretta tv e streaming

Il match tra Entella e Perugia delle 18,30 di martediì sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport e in streaming su Now Tv e sulla App Sky Go.