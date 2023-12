Entella-Juventus Next Gen, probabili formazioni: le scelte di Gallo e Brambilla

Non c'è nemmeno il tempo di festeggiare per l'Entella che dopo il netto successo 2-0 sul Rimini sfida al Comunale domani alle 20,30 la Juventus Next Gen. Gallo ritrova una squadra che ha giocato la sua migliore gara portando a casa tre punti fondamentali perché ridanno la possibilità di inserirsi in zona play off. I bianconeri sono invece in crisi, hanno raccolto solo un punto nelle ultime quattro giornate, inoltre non vincono ormai da lontano 25 novembre. La partita avrebbe dovuto giocarsi a novembre ma è slittata perché la Juve ha chiesto e ottenuto il rinvio a causa delle tante convocazioni in Nazionale.

Entella-Juventus Next Gen, le scelte di Gallo

Rosa quasi al completo per Gallo che dovrà rinunciare a Siatounis e forse a Disanto ancora alle prese con il problema al piede che gli ha fatto saltare le ultime due gare. Probabile la conferma in blocco della squadra che ha stritolato il Rimini con i soliti dubbi della vigilia: Meazzi o Mosti alle spalle delle punte che saranno solo due tra Santini, Faggioli e Zamparo. In difesa probabile la conferma della linea a quattro.

Entella-Juventus Next Gen, le scelte di Brambilla

Più complicato l'avvicinamento alla sfida dei bianconeri che oltre allo squalificato Guerra perdono anche Poli, Mbangula, Doratiotto, Ntenda e Garofani per i rispettivi infortuni. Poche scelte quindi anche perché alcuni giovani continuano il proprio percorso con la prima squadra di Allegri, Yildiz e Huijsens per esempio. In attacco probabile occasione per Mancini, per il resto possibili tante conferme dei giocatori che hanno perso con la Fermana.

Entella-Juventus, probabili formazioni

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Parodi, Manzi, Sadiki, Bonini; Corbari, Petermann, Tascone; Meazzi; Santini, Zamparo

Juventus Next Gen (3-5-2) Daffara, Savona, Stivanello, Muharemovic; Mulazzi, Palumbo, Damiani, Turicchia; Anghele; Mancini, Cerri

Entella-Juventus Next Gen in diretta tv e streaming

La sfida del Comunale tra Entella e Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta tv e streaming solamente da Sky che scenderà in campo sia sul satellite che con la App Sky e il servizio on demand Now TV.