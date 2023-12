Spal ed Entella non si fanno male

Novanta minuti senza scossoni, tra due squadre in momenti difficili che preferiscono non farsi male e si prendono un brodino sotto forma di pareggio 0-0 che muove la classifica ma non risolve le rispettive situazioni. Dopo due sconfitte consecutive i chiavaresi riescono a prendersi un punto che li lascia comunque alle soglie della zona play out.

Spal-Entella 0-0, la cronaca

Gallo cambia la sua Entella in attacco dove Meazzi si riprende il posto da titolare e chiude il tridente con Clemenza e Faggioli, soprattutto il primo è una grande novità. Per il resto Parodi gioca a destra in un modulo ibrido in cui Lipani si allarga a sinistra per il 3-4-2-1 oppure si accentra per il passaggio alla difesa a quattro.

I chiavaresi partono meglio e si rendono pericolosi prima con Meazzi bloccato da Alfonso e poi con Faggioli che di testa conclude di poco fuori. Al 20' si fa viva anche la Spal ma De Lucia è bravo a sbrogliare la matassa davanti alla sua porta. Il portiere ospite si mette in luce anche al 38' quando Rabbi si gira e prova il colpo grosso trovando l'estremo difensore sulla sua strada.

Dopo circa un'ora di gioco, Gallo si gioca le carte Santini e Zamparo per dare maggiore peso all'attacco, ma è la Spal a provarci poco dopo ancora con Rabbi che però questa volta di testa non trova la porta, la risposta ospite con un doppio tentativo firmato Santini e Petermann senza però creare pericoli ad Alfonso. La gara scivola via così senza emozioni, tra noia e sbadigli, e si avvia verso i binari dell'equilibrio che nessuno riesce a spezzare fino al termine dell'incontro.

Spal-Entella 0-0, il tabellino

Spal (4-3-3) Alfonso, Fiordaliso, Peda, Bassoli, Tripladelli; Collodel (85' Parravicini), Carraro, Bertini; Rabbi, Orfei (75' Rosafio), Rao (85' Celia)

Entella (3-4-2-1) De Lucia, Bonini, Sadiki (81' Kontek), Manzi; Parodi, Petermann, Corbari, Lipani (81' Tascone); Meazzi (73' Tomaselli), Clemenza (63' Santini); Faggioli (63' Zamparo)

Note: ammoniti: Corbari