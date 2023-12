L'Entella e la crisi del gol

La cura Gallo, che sembrava aver rialzato l'Entella, non sta funzionando del tutto. Nelle ultime quattro giornate di campionato i chiavaresi hanno perso tre gare con Lucchese, Cesena e Pescara con l'unico sorriso arrivato due settimane fa contro il Pontedera. Tre punti d'oro guardando la classifica visto che al momento i liguri sono quattordicesimi a solo un punto dai play out. Non tutto è perduto visto che i play off sono a tre lunghezze di distanza ma di certo bisognerà invertire subito la rotta per poter pensare di vivere un'annata per lo meno tranquilla.

L'attacco dell'Entella ha le polveri bagnate

La preoccupazione maggiore per Gallo arriva dall'attacco, un settore in cui per la categoria ci sono uomini di grande valore come Zamparo, Santini, Faggioli, Disanto e Clemenza, ma che nei fatti ha le polveri bagnate. L'Entella ha segnato 14 gol in 15 giornate, peggio hanno fatto solo la Fermana ultimissima in graduatoria, Olbia, Spal e Juventus Next Gen, tutte in piena zona playout.

Un altro dato che non gioca di certo a favore degli attaccanti è che l'attuale capocannoniere della rosa è il difensore centrale Bonini, a quota 3 centri, mentre Zamparo e Santini sono fermi a due e Disanto, Clemenza e Faggioli devono ancora trovare la prima rete in campionato. Il modulo di Gallo prevede in campo sempre due attaccanti e un trequartista, non può quindi essere considerato uno schieramento difensivo, ma qualcosa non va. La situazione tra l'altro è precipitata negli ultimi turni con due soli gol nelle ultime quattro gare.