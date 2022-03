L'Entella chiama a raccolti i tifosi: sconti per Carrarese e Ancona-Matelica

Testa al presente per allontanare i fantasmi del recente passato. L'Entella inizia a preparare la sfida contro la Carraese di lunedì sera, l'obiettivo è quello di riprendere la marcia dopo il doppio ko con Lucchese e Vis Pesaro. La prossima gara si giocherà al Comunale e i tifosi dovranno dare una mano al gruppo per centrare i tre punti e tornare in corsa per il terzo posto. Così la società ha deciso di varare, ancora una volta, in mini abbonamenti per la prossima gara e per quella con l'Ancona-Matelica, altra sfida diretta per i playoff.

Per i tifosi l'occasione è ghiotta perché si potrà vedere le due gare anche con il venti per cento di sconto, tutti insieme per l'Entella è questo il messaggio lanciato dalla società. Di seguito i prezzi:

GRADINATA SUD

Intero: 14€ (singola partita 9€)

*Ridotto: 10€ (singola partita 6€)

DISTINTI

Intero: 24€ (singola partita 15€)

*Ridotto: 18€ (singola partita 11€)

TRIBUNA LATERALE/ SEMICENTRALE

Intero: 32€ (singola partita 20€)

Intero + Hospitality: 68€

*Ridotto: 29€ (singola partita 17,5€)

*Ridotto + Hospitality 65€

TRIBUNA CENTRALE

Intero: 40€ (singola partita 25€)

Intero + Hospitality: 76€

*Ridotto: 34€ (singola partita 21€)

*Ridotto + Hospitality: 70€

I miniabbonamenti saranno acquistabili all'Entella Ponit dal 2 al 7 marzo, fine settimana compreso, oppure sul sito ufficiale del club chiavarese, cliccando qui.