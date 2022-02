L’Entella si illude e poi cade con la Vis Pesaro

Dopo Lucca, Pesaro. La brillante corsa dell’Entella in questo 2022 si interrompe per la seconda volta di fila in trasferta. Dopo il ko contro la Lucchese, oggi arriva un’altra sconfitta 2-1 contro la Vis Pesaro. I chiavaresi restano quarti in classifica nel girone B di Serie C, ma rischiano di essere separati dal Pescara che deve ancora giocare.

Il match di oggi sembra poter regalare la riscossa ai liguri che entrano subito con il piede giusto e passano dopo appena dieci minuti. Sull’angolo di Schenetti spunta Coppolaro che di testa non lascia scampo a Farroni. La Virtus è davanti, rischia anche di raddoppiare con Silvestre ma i primi quarantacinque minuti si chiudono sullo 0-1.

Nella ripresa il copione però cambia, i padroni di casa salgono di colpi, Borra salva tutto su Acquadro, ma non può nulla al 60’ quando Marcandella approfitta di un errore dell’Entella che si fa infilare in contropiede e segna l’1-1. Il pomeriggio si complica ancora di più per gli ospiti quando Lipani che si fa espellere per proteste regalando la superiorità numerica agli avversari. Passano due minuti e Cannavò ne approfitta colpendo di testa il pallone che infila alle spalle di Borra. Negli ultimi venti minuti non succede più nulla, la girandola di cambi non porta gli effetti sperati e l’Entella perde la seconda gara in quattro giorni.