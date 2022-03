Entella, inizia la corsa verso la Carrarese

Due sconfitte con Vis Pesaro e Lucchese hanno rallentato il ritmo dell’Entella di Gennaro Volpe che ha comunque nel terzo posto il suo obiettivo. Il Cesena non è lontano, i due ko sono figli di due prestazioni sicuramente sbagliate, ma va detto che giocare ogni tre giorni porta ad un’altalena di risultati a livello generale e non solo per i chiavaresi.

La prima buona notizia è quindi che la settimana questa volta sarà dedicata solo agli allenamenti che riprendono oggi. Lunedì il match contro la Carrarese di Di Natale che nelle ultime settimane ha ingranato le marce alte e si è conquistata un posto tra le squadre che si giocano i playoff.

L’Entella però non può più sbagliare e da oggi inizierà a provare l’undici giusto per tornare a vincere. Volpe ha qualche problema di infortuni, Capello, Cleur e Morosini probabilmente non recupereranno e Palmieri è squalificato dopo l’espulsione nell’ultimo match. Probabile il ritorno dal primo minuto di Paolucci a guidare il centrocampo, la sua assenza si è sentita e non poco nelle ultime gare, sicura invece la conferma di Schenetti alle spalle delle punte. E’rimasto infatti l’unico numero 10 di ruolo in squadra.