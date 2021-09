Empoli-Sampdoria, probabili formazioni: D'Aversa cerca la prima vittoria

Secondo lunch match consecutivo per i blucerchiati che, dopo il pareggio contro l'Inter, tornano in campo alle 12.30 di domenica 19 settembre per Empoli-Sampdoria. I ragazzi di D'Aversa, a due punti in classifica dopo tre giornate, cercano la prima vittoria contro i toscani che, invece, l'hanno trovata due settimane fa a sorpresa contro la Juventus. Unico acuto in mezzo alle due sconfitte con Lazio e Venezia.

QUI EMPOLI. In attacco ballottaggio tra Pinamonti e Cutrone con il secondo leggermente favorito, in difesa invece spazio all'ex Tonelli al posto di Ismajli. A centrocampo scalpita Stulac, ma la linea a tre dovrebbe essere composta da Haas, Ricci e Bandinelli.

QUI SAMPDORIA. sta recuperando Ekdal, ma dal primo minuto dovrebbe essere confermato Adrien Silva al fianco di Thorsby. D'Aversa insisterà con il 4-4-2 dando nuovamente fiducia alla coppia formata da Caputo e Quagliarella, pochi dubbi sull'undici iniziale con il solo Depaoli che potrebbe insidiare Bereszynski. Sempre out Gabbiadini.

Probabili formazioni Empoli-Sampdoria

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Marchizza, Luperto, Tonelli, Stojanovic; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Mancuso. All. Andreazzoli.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Augello, Colley, Yoshida, Bereszynski; Damsgaard, Thorsby, Adrien Silva, Candreva; Caputo, Quagliarella. All. D'Aversa.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Calcio d'inizio: domenica 19 settembre, ore 12:30.

Dove vederla: DAZN e Sky