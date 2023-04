Eccellenza, le partite di domenica: Albenga e Lavagnese per la festa

Terzultima giornata del campionato di Eccellenza domenica e possibili verdetti ufficiali in arrivo. L'Albenga affronta l'Arenzano e in caso di vittoria sarebbe matematicamente promossa in Serie D, la Lavagnese potrebbe festeggiare sul campo dell'Athletic Albaro il secondo posto che vale i playoff nazionali visto che ha sette punti di vantaggio sulla Cairese impegnata sul campo del Baiardo che però deve vincere per guadagnarsi la salvezza.

I tre punti sono l'obiettivo anche della Voltrese che deve recuperare tre punti proprio al Baiardo e ci proverà già contro il Busalla. Per il resto i verdetti sono già emessi con Canaletto retrocesso, Finale ad un passo dalla caduta in Promozione perché deve recuperare otto punti al Rapallo, i bianconeri sono già ai playout così come la Sestrese.

Le gare della prossima giornata di Eccellenza

Baiardo-Cairese

Arenzano-Albenga

Athletic Albaro-Lavagnese

Campomorone Sant'Olcese-Rivasamba

Canaletto-Finale

Sestrese-Genova Calcio

Imperia-Forza e Coraggio

Rapallo Ruentes-Taggia

Voltrese-Busalla