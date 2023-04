Classifica marcatori Promozione: guidano Insolito e Corsini

Novanta minuti per gli ultimi verdetti nel campionato di Promozione che ha già visto salire in Eccellenza le prime della classe Pietra Ligure e Golfo Paradiso, entrambe protagoniste di cavalcate straordinarie. L'ultima giornata di campionato servirà anche per assegnare lo scettro del re dei bomber sia nel girone A che nel girone B.

Nel primo raggruppamento in testa alla classifica c'è Insolito, trascinatore del Pietra Ligure con i suoi 28 gol che è quasi certo di vincere la classisifca visto che la coppia Argeri (Sampieraderenese) e Balestrino (Borzoli) sono a quota 24, ancora più staccato Carubba della Praese con 21, stessi gol di Ranasinghe del Serra Riccò.

Nel girone B la situazione è un poco più aperta con il Golfo Paradiso che piazza al primo posto Corsini con 23 punti e al terza Massaro con 19, in mezzo c'è Mosto della Caparenese che con una doppietta potrebbe sperare nell'aggancio in testa, sempre che l'avversario si fermi nell'ultima giornata.