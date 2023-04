Classifica marcatori Eccellenza: Sogno in testa, Righetti e Battaglia all'inseguimento

Tre giornate e verdetti solo da ratificare in cima alla classifica dell'Eccelenza con l'Albenga che viaggia spedito verso la Serie D, la Lavagnese che ha più di un piede ai playoff, mentre nelle parti basse Voltrese e Baiardo si giocano l'ultimo posto utile per la salvezza diretta.

La classifica a squadre è la più importante ovviamente, ma c'è chi corre anche per prendersi la corona da re dei bomber. In cima alla graduatoria dedicata ai migliori marcatori c'è Santiago Sogno dell'Albenga, squadra capolista che potrebbe vincere così entrambe le classifiche. L'attaccante della prima della classe ha segnato venti volte, sotto di lui c'è il trascinatore della Lavagnese Marco Righetti a quota 18 mentre al momento sul terzo gradino del podio c'è Matteo Battaglia del Baiardo, l'uomo a cui i genovesi si aggrappano per evitare i playout.

Loro tre si giocheranno il titolo, per gli altri sarà durissima visto che al quarto posto ci sono Mario Verona (Forza e Coraggio) e Angelo Lombardi (Lavagnese) a quota 14, ancora più staccati dalla prima posizione Giacomo Ilardo dell'Athletic Albaro e Thomas Graziani dell'Albenga, entrambi a quota 13.