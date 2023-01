Eccellenza, i risultati: tris Lavagnese e Campomorone, il Baiardo batte l'Imperia

Continua la corsa in testa alla classifica con ampio margine sulla concorrenza dell'Albenga che oggi spazzia via anche la Sestrese con un secco 4-1. Alle sue spalle tengono il ritmo quasi tutte le inseguitrici, la Lavagnese cala il tris sulla Genova Calcio, lo stesso fa il Forza e Coraggio con il Rivasamba (3-1), mentre la Cairese ringrazia Zunino per il successo 1-0 sulla Voltrese.

Aggancia il treno delle big il Campomorone Sant'Olcese ch evince 3-0 in casa del Finale con doppietta di Lepera nel primo tempo, subito alle spalle successo 2-1 dell'Arenzano contro il Rapallo Ruentes con altra doppietta, questa volta di Rampini.

L'impresa di giornata è del Baiardo che grazie ad uno-due nella ripresa di Olivero e Ungaro in appena cinque minuti regola l'Imperia, l'unica delle big a non prendersi i tre punti oggi. Sconfitta pesante per il Busalla, 1-0 con il Taggia, i valliagiani sono ora solo a un punto dai playout.

I risultati delle gare di oggi di Eccellenza

Albenga-Sestrese 4-1

Baiardo-Imperia 2-0

Arenzano-Rapallo Ruentes 2-1

Cairese-Voltrese 1-0

Canaletto-Athletic Albaro 0-2

Finale-Campomorone Sant'Olcese 0-3

Forza e Coraggio-Rivasamba 3-1

Lavagnese-Genova Calcio 3-0

Taggia-Busalla 1-0