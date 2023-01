Eccellenza, le sfide di domenica prossima: Sestrese in casa dell'Albenga

Scalda i motori per la ventesima giornata il campionato di Eccellenza. Domenica si torna in campo e la Sestrese proverà a compiere l'impresa di fermare l'Albenga capolista. I genovesi giocheranno sul campo della prima della classe che viaggia con 11 punti di vantaggio sulla Lavagnese seconda, impegnata contro la Genova Calcio, avversario ostico e che vuole il successo proprio per accorciare sui bianconeri.

Sfida difficile in vista anche per il Rivasamba che giocherà contro il Forza e Coraggio, terzo, in trasferta, mentre il Baiardo, reduce dal ko con il fanalino di coda Canaletto, affronterà l'Imperia quarto al pari della Cairese, impegnata con la Voltrese. Nelle zone basse della classifica spicca Taggia-Busalla sue squadre divise da quattro punti ai margini della zona playout. Da segnalare anche il match tra Rapallo Ruentes e Arenzano, i padroni di casa sono tornati in corsa per la salvezza grazie al successo di sabato scorso, i rossoneri con tre punti tornerebbero a viaggiare nel treno delle migliori.

Le partite del prossimo turno di Eccellenza

Albenga-Sestrese

Baiardo-Imperia

Arenzano-Rapallo Ruentes

Cairese-Voltrese

Canaletto Sepor-Athletic Albaro

Finale-Campomorone Sant'Olcese

Forza e Coraggio-Rivasamba

Lavagnese-Genova Calcio

Taggia-Busalla